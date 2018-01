Oswaldo espera definição da diretoria O técnico do São Paulo, Oswaldo de Oliveira, diz que, ao contrário da tendência da diretoria, não pretende fazer mudanças radicais na composição do grupo que irá defender o clube na Copa dos Campeões e no Campeonato Brasileiro no segundo semestre. O treinador, no entanto, afirma que gostaria de definir quem virá e quem vai sair da equipe o quanto antes. ?Sei que nem sempre isso é possível, porque a composição de um grupo depende das negociações de contrato, que nem sempre são rápidas?, diz Oswaldo.