Oswaldo espera por Rogério e Kaká O técnico do São Paulo, Oswaldo de Oliveira, espera contar com o meia Kaká, domingo, contra o Cruzeiro, pela segunda rodada da Copa dos Campeões, embora tenha afirmado que ainda não entrou em contato com o jogador. Oswaldo acrescentou que já conversou com Rogério Ceni sobre a necessidade de sua volta à equipe e disse ainda que o atacante Luís Fabiano deve reestrear no time domingo. O treinador não quis comentar as expulsões do goleiro Roger e do volante Maldonado. ?Acho que não foi uma atitude infantil e não me cabe julgar a decisão do árbitro.? Segundo Oswaldo, ?o avanço no rendimento do time só poderá ser visto nos próximos jogos, mas temos de melhorar a marcação e não dar espaços aos adversários, além de fazer a bola circular mais pelos diversos setores do campo?. Ele treinou exaustivamente a finalização dos atacantes. O superintendente da equipe, Marco Aurélio Cunha, disse que o lateral Gabriel, que renovou o contrato por um período de 30 meses, e o goleiro Rogério Ceni chegam a Natal às 13 horas desta sexta-feira. Marco Aurélio também anunciou a contratação do lateral Jorginho Paulista da Udinese, da Itália. Ele ficará emprestado ao São Paulo também durante 30 meses. O lateral poderá jogar em uma eventual segunda fase da Copa dos Campeões ou no Brasileirão. De acordo com Cunha, o clube tem interesse na renovação do meia Souza. ?Estamos estudando a situação do atleta.? O volante Fábio Simplício acha que a volta de Rogério Ceni e Kaká será um grande reforço para a equipe. ?O que nós precisamos para melhorar, depois da derrota diante do Vitória, é aprimorar a marcação na defesa e no ataque, o que dificultou as finalizações no primeiro jogo.? O meia Adriano concorda com Simplício, mas acredita no potencial dos que estão em Natal. ?Se os nossos companheiros estiverem aqui, irão ajudar com certeza, porém sem eles temos jogadores a altura.?