Oswaldo está preocupado com o Flu O técnico Oswaldo de Oliveira revelou preocupação com o fato de o Fluminense ainda não ter definido o seu elenco para o Campeonato Brasileiro. Ele também está apreensivo com a provável saída de Ramón, cujo retorno está sendo exigido pelo Atlético-MG, dono de seu passe. A dificuldade em contratar o colombiano Rincón, que interessa ao clube, é outro problema. "Diariamente, conversamos com o presidente (David Fischel) sobre o assunto e temos alternativas", revelou o treinador. A intenção da diretoria é contratar um ou dois jogadores "acima da média" para fazer uma boa campanha no segundo semestre.