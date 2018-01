Oswaldo estréia no comando do Flu O técnico do Fluminense, Oswaldo de Oliveira, terá pela primeira vez a oportunidade de comandar a equipe no amistoso contra a Ponte Preta, neste sábado, às 15h, nas Laranjeiras. Mas o treinador do Tricolor não contará com vários jogadores do elenco. Os atacantes Roni e Magno Alves estão contundidos; o meia Roger, que retornou ao clube, e o atacante iugoslavo Andgelkovic estão com a condição física ruim; e o zagueiro César, gripado, também não jogará. A novidade será a estréia do zagueiro André Luis, ex-Santos. Fluminense: Murilo; Paulo César, André Luis, Régis e Anderson; Fabinho, Marcão(Bruno Reis), Yan e Fernando Diniz; Agnaldo e Caio. O goleiro iugoslavo Nikola Danjanac deve se apresentar nas Laranjeiras na próxima semana. Segundo o presidente David Fischel, um jogador para o meio-campo deverá ser contratado, nos próximos dias, por ser "a única posição carente do elenco."