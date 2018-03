Oswaldo fala em levar Flamengo ao título Depois de dois meses de descanso, Oswaldo de Oliveira chegou ao Flamengo, em substituição a Nelsinho Baptista, com planos ambiciosos. O principal deles: quer ganhar o Campeonato Brasileiro e disse acreditar que o time carioca possa dar a volta por cima nas 27 rodadas restantes da competição. "Estamos a 16 pontos do líder Cruzeiro e vamos buscar a ascensão do time. Podemos disputar o título, ainda temos 27 jogos e muita coisa vai mudar", afirmou o treinador, que vestia um terno escuro e se sentou na cadeira do presidente do Flamengo para conceder entrevista. Oswaldo lembrou da expectativa frustrada de ser indicado para técnico da seleção brasileira, no início do ano, ressaltando, porém, que não alimentou muita esperança por não ter recebido nenhum comunicado, na oportunidade, da direção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). "Passei ileso por essa", disse o treinador, depois de contar que superou também "uma turbulência" no São Paulo, do qual se desligou há dois meses. "O São Paulo vive sempre em efervescência política e isto sim interferiu no meu trabalho." O novo treinador do Flamengo foi sutil ao lembrar que chegara ao São Paulo ano passado também para ocupar a vaga de Nelsinho Baptista. Atribuiu o fato a uma coincidência e depois provocou o riso de quem estava no auditório do clube. "Espero numa próxima oportunidade reencontrar o Nelsinho treinando o Real Madrid." Oswaldo acertou contrato até o final do ano. Deve receber em torno de R$ 150 mil por mês e sabe que não vai poder contar com reforços. Disse que seu esforço estará concentrado em dar continuidade ao trabalho de Nelsinho, atribuindo os últimos resultados ruins do Flamengo a uma série de fatores: convocação para a seleção, contusão e suspensão de alguns jogadores. Ele iniciará o trabalho de campo na segunda-feira. No domingo, assistirá à partida com o Criciúma, em Santa Catarina. O período em que pôde conviver com a família no Rio também serviu para Oswaldo de Oliveira desfrutar de outras atividades preferidas, além do futebol: "Nadei, malhei, corri na areia, fui muito ao cinema e ao teatro". A partir de agora, com tempo escasso, deixará esses hobbies para as próximas férias. A estréia está prevista para a próxima quinta-feira, na partida contra o Internacional, no Maracanã.