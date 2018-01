Oswaldo fecha parte do treino e exibe preocupação com jogadas aéreas no Flamengo Com treinos programados para esta quarta-feira em período integral, o técnico Oswaldo de Oliveira optou por fechar quase toda a atividade desta manhã no CT Ninho do Urubu, em mais uma etapa da preparação para o duelo com o Vasco, domingo, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.