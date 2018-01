Oswaldo fica chateado e ressentido Aborrecido pela confirmação de que vai ter de adiar o sonho de dirigir a seleção brasileira e ressentido com a imprensa, o técnico Oswaldo de Oliveira fica no São Paulo em 2003 - contra a sua vontade. Oswaldo de Oliveira se reapresentou no São Paulo no último dia 2, evitando o assunto seleção. "Não vou falar sobre isso enquanto não sair o anúncio oficial. Nem adianta insistirem", respondeu num primeiro momento. A angústia, no entanto, foi aumentando. Quatro dias depois, como ninguém da Confederação Brasileira de Futebol o havia procurado, percebeu que ainda não seria sua vez e resolveu se abrir aos repórteres que foram ao CT da Barra Funda: "Não recebi convite nenhum. Estou dizendo e vocês não acreditam, poxa!" O treinador comentou que as notícias que vinham sendo divulgadas, dando como certa sua nomeação, acabaram criando nele próprio uma expectativa. "Não é a segunda, nem a terceira vez que isso acontece. Cria-se um clima e, de repente, não é nada disso." De acordo com Oswaldo de Oliveira, em 2000, depois que Vanderlei Luxemburgo foi tirado do cargo de treinador da seleção, seu nome foi apontado como favorito à vaga. Na ocasião, Leão foi chamado. "Daqui há quatro anos é outra história", deixou escapar o técnico do São Paulo. Oswaldo de Oliveira garante não sentir qualquer frustração e torce por quem foi escolhido. "Zagallo e Parreira fazem uma dupla perfeita, que já mostrou resultado. Eles têm tudo para brilhar novamente e estou otimista", disse. Frustrado não, mas nitidamente chateado e ressentido. "Vocês (jornalistas) devem acreditar mais nas pessoas. Eu falei sempre que não tinha nada e vocês não acreditaram. Não sei de onde tiraram a informação de que eu seria o técnico", desabafou. Futuro - Agora, Oswaldo de Oliveira terá de se ocupar apenas com o São Paulo, pelo menos até a metade do ano, quando vence seu contrato com o clube. Sendo assim, como ele mesmo costuma dizer, "bola para frente". Enquanto não são fechados os últimos reforços, o treinador começa a traçar o provável time titular do São Paulo. Na lateral-esquerda, a longa e já cansativa novela envolvendo a contratação de Fabiano, do Atlético-PR, ainda não acabou - faltam só alguns detalhes segundo o presidente do clube, Marcelo Portugal Gouvêa. Oswaldo de Oliveira prefere não trabalhar com possibilidades e disse nesta quarta-feira que Gustavo Nery é o dono da vaga. Pelo lado direito, Leonardo vem se destacando e agradando ao técnico e tem tudo para ganhar a posição na lateral. Ele também comemorou a permanência do volante Fábio Simplício na equipe - ele estava prestes a deixar o clube numa troca com o meia Felipe, do Galatasaray, mas o negócio não vingou. "O Fábio se destacou bem no ano passado e ia fazer falta, claro. Ele não podia sair mesmo", disse o técnico, que admitiu estar precisando, além de atletas para outras posições, de pelo menos mais um atacante para completar o elenco.