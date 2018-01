Oswaldo ganha problemas no Flamengo O técnico Oswaldo de Oliveira terá problemas para escalar o time do Flamengo na partida contra o Atlético-PR, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. A alegria em poder contar com todos os titulares só durou uma semana. O principal desfalque é o meia Felipe, que agrediu um jogador do Guarani, na última rodada, e foi expulso. Ele poderá ser suspenso por até quatro partidas. Além de Felipe, o volante André Gomes recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. E o lateral-esquerdo Anderson, o zagueiro Fernando e o meia Fábio Baiano reclamaram de dores musculares. Sem contar o atacante Jean, que ainda não se recuperou de uma torção no tornozelo esquerdo. Para piorar o martírio de Oswaldo, vários jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos.