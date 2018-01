Oswaldo ganha problemas no São Paulo Além de não ter recebido reforços, Oswaldo de Oliveira enfrenta mais problemas para definir a equipe que estréia no Campeonato Paulista, dia 26, contra o Paulista, em Jundiaí. O técnico comandou nesta terça-feira o primeiro treino de conjunto do ano, sem o zagueiro Júlio Santos, os meias Júlio Baptista e Kaká, na seleção sub-23, e o atacante Reinaldo, recuperando-se de torção no tornozelo esquerdo. Outro aborrecimento para o treinador é a possibilidade de perder jogadores importantes ao longo da temporada, como o volante Maldonado. O jogador tenta renovar seu contrato, que termina dia 31 de março. ?Fiz minha proposta à diretoria. Se não derem resposta, deixo o clube no final do meu compromisso?, disse o chileno, que não esconde a vontade de atuar na Europa. O lateral-direito Leonardo, vindo do Palmeiras, e o meia Aílton, promovido dos juniores, foram as novidades do treino. Oswaldo de Oliveira manteve a base do Campeonato Brasileiro. Além do goleiro Rogério Ceni, Gustavo Nery atuou na lateral-esquerda, Amelli e Jean formaram a dupla de área e Maldonado e Simplício, a dupla de volantes. Ricardinho e Aílton completaram o meio-campo e no ataque, Dill substituiu Reinaldo, ao lado de Luís Fabiano. O atacante Reinaldo, com dores no tornozelo esquerdo, não participa do jogo-treino contra o Atlético Sorocaba, sábado, e é dúvida para enfrentar o Jundiaí. ?Esperamos que ele treine com o elenco na próxima semana?, disse José Sanchez, médico do São Paulo.