Oswaldo ganha reforço de Yan no Flamengo O técnico Oswaldo de Oliveira comandou hoje o seu primeiro treino no Flamengo. Antes, porém, ele conversou com os jogadores por quase uma hora, ainda no vestiário. Com a chegada do treinador, o Rubro-Negro ganhou um reforço: o meia Yan, de 28 anos, que trabalhou com Oswaldo no Fluminense e estava no Náutico, onde encerrara o contrato recentemente. Mas Yan só vai poder estrear com a camisa do Flamengo na partida contra o São Paulo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Para o jogo de quinta-feira contra o Internacional, não há tempo hábil para fazer a inscrição no Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O zagueiro Fabiano Eller, que deve permanecer na zaga titular mesmo com o retorno de Fernando, considera que o Flamengo vai melhorar com a contratação de Oswaldo. "Ele veio para ajudar e com certeza vai nos dar motivação para reagirmos no Brasileiro", disse o jogador.