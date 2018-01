Oswaldo herda time de Luxemburgo de novo O técnico Oswaldo de Oliveira começa a trabalhar oficialmente a partir desta segunda-feira à tarde no Santos, quando será apresentado, mas sabe que vai herdar novamente um time montado por Luxemburgo, a exemplo do que ocorreu no Corinthians em 98. Com exceção do goleiro Tapia, do lateral-direito Paulo César e do zagueiro André Luís, a maioria dos jogadores que conquistaram o título Brasileiro do ano passado serão mantidos na equipe. A diretoria anunciou que os contratos do goleiro Mauro e do zagueiro Ávalos deverão ser assinados nesta segunda-feira e que os laterais Léo e Flávio, além do atacante Basílio, já estão de contrato novo com o clube. Em relação a Elano, que poderia deixar o Santos este mês se houvesse uma boa proposta do exterior, vai mesmo continuar na Vila Belmiro pelo menos até julho. Com isso, a armação de jogadas de ataque continuará a ser feita por ele e por Ricardinho, uma das estrelas principais do clube depois do bom desempenho no ano passado, em que substituiu o ídolo Diego. O banco de reservas foi reforçado por cinco jogadores do Santos B que venceram a Copa Federação Paulista de Futebol, além dos três promovidos este ano, mas Oswaldo de Oliveira deverá pedir alguns reforços. A diretoria tenta contratar os atletas pedidos por Luxemburgo, mas com o desligamento do treinador na semana passada, a lista será refeita. Os nomes dos atletas que poderão chegar são mantidos em sigilo pela diretoria e a contratação depende, em alguns casos, da renovação de contratos pendentes. É o caso dos volantes Fabinho e Preto Casagrande, que ainda estão discutindo as novas bases salariais. Se não permanecerem na Vila Belmiro, o clube terá de procurar substitutos. Deivid - O mesmo pode acontecer no comando do ataque, uma vez que o atacante Deivid, com contrato até julho do ano que vem, pode deixar o Santos se o Atlético de Madrid conseguir negociá-lo com o Bordeaux, time que detém seus direitos federativos. O objetivo maior para a temporada é a conquista da Libertadores da América e alguns jogadores deverão ser contratados para reforçar setores que apresentaram deficiências no ano passado. Mesmo com Mauro tendo chegado à condição de titular e ter reduzido em muito a média de gols sofridos pela equipe, ainda não adquiriu plena confiança por parte dos dirigentes, que buscam um goleiro mais experiente para a disputa do torneio continental. A dupla de zaga formada por Ávalos e Leonardo terminou o campeonato como titular, mas também não inspira total confiança. Há também Antônio Carlos, mais experiente, mas o clube ainda sente a falta de Alex, que joga no PSV, da Holanda.