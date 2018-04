Oswaldo indica Valdivia titular e diz contar com liberação de Dudu

O Palmeiras realizou nesta sexta-feira um treino sem a presença da imprensa. Após a atividade, o técnico Oswaldo de Oliveira deu algumas pistas sobre o time que vai enfrentar o Goiás, às 11 horas deste domingo, no Allianz Parque. A tendência é que a formação seja praticamente a que ele treinou na quinta, mas com uma importante mudança: a possível entrada de Valdivia na equipe. O treinador ainda revelou que espera contar com o atacante Dudu.

A decisão de escalar Valdivia no início da partida foi revelada somente após o término da entrevista. "Se ele estiver bem, vai para o jogo como titular", disse o treinador. Anteriormente, Oswaldo havia afirmado que o chileno treinara bem nos últimos dias. "Ele tinha sentido (estava com gripe) e ficou dois dias afastado, mas treinou bem ontem (quinta-feira) e hoje e não tem mais nenhum problema com o Valdivia."

Em relação a Dudu, o treinador acredita que o clube consiga o efeito suspensivo para ele ter condições de jogo. "O Dudu, estamos esperando. Acredito que ele tenha condições de atuar. Estou confiante", avisou o comandante palmeirense. A confiança em contar com o atacante se dá pela importância que o treinador vê no jogador. "Ele tem uma agressividade e velocidade muito grande. Tem participado muito das nossas ações ofensivas e caso não pudermos contar com ele agora, será uma perda representativa".

O Palmeiras fez o pedido do efeito suspensivo na quinta-feira e aguarda a resposta da Justiça desportiva. A tendência é que o jogador consiga a liberação e tenha condições de continuar atuando enquanto aguarda por um novo julgamento. Ele foi condenado por 180 dias pela agressão ao árbitro Guilherme Ceretta de Lima na segunda partida da decisão do Campeonato Paulista, contra o Santos.

A equipe alviverde deve ir a campo com Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Robinho (Valdivia), Rafael Marques e Dudu (Alan Patrick); Leandro Pereira.