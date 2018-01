Oswaldo: "Luís Fabiano fez falta" A situação de Oswaldo de Oliveira ficou péssima hoje após o decepcionante empate com a Portuguesa Santista. O treinador do São Paulo não era mais aplaudido pelos vários conselheiros como quando foi contratado. Pelo contrário. Era só ele passar que críticas eram feitas pelas suas costas. Os conselheiros não eram como os torcedores que tinham pelo menos coragem de mostrar seu descontentamento e que sonham com a demissão do treinador. O cenário já está até preparado. Se o São Paulo não conseguir vencer o Santos na Vila Belmiro, o time ficará em posição delicadíssima no Paulista e a culpa irá toda para Oswaldo. "Não vou comentar mais o comportamento da torcida. Essa é a minha postura daqui para a frente. Quanto ao rendimento do meu time? O São Paulo sentiu demais a ausência do Luís Fabiano. O Kaká que foi regular não foi melhor porque o Reinaldo está ainda fora de forma. Realmente, o São Paulo não foi bem", dizia, tentando demonstrar firmeza, o técnico ameaçado. Mas as próprias declarações dos jogadores colocam em cheque o trabalho do treinador. "Não entendi a falta de vontade do São Paulo no primeiro tempo. Faltava determinação, querer vencer. A Portuguesa nos marcou com uma facilidade impressionante. Não reagimos como o time grande que jogava em casa e precisava vencer. Não sei o que aconteceu", deixava escapar Reinaldo. "Não tem cabimento o primeiro tempo que o São Paulo mostrou. A Portuguesa fez o que quis. Nós não corremos e facilitamos demais o jogo para eles. No segundo tempo fomos um pouquinho melhor e empatamos. Mas precisamos corrigir muita coisa que está errada. E precisamos correr porque a nossa situação no Campeonato Paulista já está complicada", admitia Maldonado. Estranha mesma foi a tentativa de Ricardinho de negar o óbvio. Misturando egocentrismo e falta de realidade, o jogador até sorria como se o time tivesse conseguido um bom resultado. "Nós fomos até que bem. O problema foram os pênaltis que perdemos no primeiro tempo. E despediçamos várias oportunidades. Não ganhamos por causa dos gols perdidos. Só por isso", dizia. Sobre a desmoralização pública que passou quando Kaká não deixou que cobrasse outro pênalti depois de desperdiçar o primeiro, Ricardinho pensou novamente que estivesse contando uma história para crianças dormir, uma fábula. "Não teve problema. No São Paulo temos vários cobradores. O Kaká se apresentou para bater e cobrou. Não houve problema algum. O Maurício já tinha defendido o que havia cobrado, não vi nenhum problema o meu companheiro bater o segundo", dizia como se todas as pessoas que vieram ao estádio não tivessem percebido o mal estar na discussão entre Ricardinho e Kaká na hora da cobrança. Enquanto o ambiente no São Paulo só piora, o surpreendente time da Portuguesa Santista comemorava o resultado. "Nós estamos mostrando que merecemos todo o respeito. Formamos um catado de última hora graças a ajuda de empresários como disseram no São Paulo, mas o resultado esta aí. Nós temos todas as possibilidades de classificação. Conseguimos mostrar o nosso futebol e só não ganhamos porque faltou atenção em um lance, no gol do Kaká. No mais, conseguimos nos impor em pleno Morumbi. Agora eles do São Paulo que corram atrás do Santos na Vila Belmiro como eles estavam querendo. Só que não irão esquecer da gente assim tão fácil", ironizava Pepe.