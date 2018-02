Oswaldo mantém Gustavo Nery na zaga O técnico Oswaldo de Oliveira anunciou nesta quinta-feira que irá manter o lateral-esquerdo Gustavo Nery na zaga titular do São Paulo, repetindo a escalação do time que goleou o São Raimundo por 6 a 0, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Assim, Fabiano jogará na lateral-esquerda contra o Corinthians, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, domingo, no Morumbi. ?Com o Gustavo na zaga o time melhorou a saída de bola e também teve uma defesa mais organizada?, explicou Oswaldo de Oliveira, que colocou o zagueiro Régis na reserva. A única dúvida do treinador é o lateral-direito Leonardo, poupado contra o São Raimundo por causa de dores musculares - se ele não tiver condições, entra Gabriel. Já Kaká, que sentiu algumas dores musculares no jogo de quarta-feira, não é problema. ?Ele só precisa descansar. Com certeza vai jogar?, avisou o treinador do São Paulo, que gostou da atuação do time contra o São Raimundo. ?A vitória deu confiança e alto astral para enfrentarmos o Corinthians?, avaliou. Além da força da torcida corintiana, Oswaldo de Oliveira teme as jogadas aéreas do adversário, principalmente com o atacante Liedson e os zagueiros Fábio Luciano e Anderson. Por isso, está concentrando os treinamentos na marcação desse tipo de lance. Comparação - Entusiasmado com a atuação de Luís Fabiano no jogo contra o São Raimundo, em que marcou cinco gols, Reinaldo não poupou elogios ao seu companheiro de ataque no São Paulo. ?Depois do Romário, ele é o atacante mais completo com quem já joguei?, disse o jogador.