Oswaldo não consegue embalar em retorno ao Corinthians

A volta de Oswaldo de Oliveira para o Corinthians não foi o que muitos esperavam. A aposta do presidente Roberto de Andrade conquistou apenas uma vitória em seis jogos disputados. Em seu último resultado, quarta-feira, amargou empate por 1 a 1 com o Figueirense, e deixou mais uma vez a vaga no G-6 escapar.

Oswaldo, que iniciou a carreira de treinador no Corinthians, em 1999, e que no ano seguinte conquistou o Mundial de Clubes da Fifa, agora passa a colocar no currículo o pior rendimento que um treinador já teve no time alvinegro desde 2006, quando Geninho era o comandante. Nem as primeiras partidas do ano do rebaixamento superam a nova sequência de resultados negativos de Oswaldo.

Desde sua chegada ao Parque São Jorge, o Corinthians venceu o América-MG, empatou com Flamengo, Figueirense e Chapecoense e perdeu para Cruzeiro e São Paulo – goleada de 4 a 0 para o rival paulisra­. Ele tem 33% de aproveitamento dos pontos disputados. Desempenho não muito diferente que teve em sua última equipe, o Sport. O comandante deixou o time da Ilha do Retiro com nove vitórias, nove empates e 15 derrotas, em 33 jogos. Na tabela, apenas um ponto separava a equipe da zona de rebaixamento.

O seu antecessor, Cristóvão Borges, comandou o Corinthians em 18 jogos, com retrospecto de sete vitórias, cinco empates e seis derrotas. O que nem se compara a Tite, técnico da seleção brasileira, que em sua terceira passagem pelo clube somou 41 vitórias, 16 empates e 10 derrotas nos 67 jogos disputados.

O próximo confronto do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, está marcado para o dia 21, com o Internacional. Oswaldo tem a missão de reverter os resultados negativos e alcançar o G-6 na tabela, conquistando, assim, vaga para a Libertadores, e salvado uma temporada abaixo do esperado.