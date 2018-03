Oswaldo não é mais o técnico do São Paulo Oswaldo de Oliveira deu o treino neste sábado pela manhã, escalou o time e foi para a concentração. Mas não dirigirá o São Paulo na partida deste domingo à tarde, às 16 horas, contra o Figueirense, no Morumbi. Ele foi demitido no início da noite. O comando do time caberá interinamente ao chileno Roberto Rojas, treinador de goleiros. A diretoria se reunirá neste domingo para tentar definir quem será o novo técnico ? há pressa, porque quarta-feira o time jogará fora de casa contra o Goiás pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. O nome que começou a ser comentado neste sábado à noite é o de Tite, que não está em situação confortável no Grêmio. A demissão de Oswaldo de Oliveira foi decidida numa reunião que começou às 19 horas no CT. O treinador foi comunicado de sua dispensa e deixou a concentração. Às 21h15, o presidente ligou para o assessor de imprensa e o orientou para divulgar um comunicado à imprensa. Na nota, a direção do clube agradece a Oswaldo e exalta ?sua qualidade técnica, sua cultura esportiva e seu caráter irretocável.? Depois de dispensar o treinador, Marcelo Portugual Gouvêa foi para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele embarcaria no início da madrugada para Seul, na Coréia do Sul, a fim de acompanhar o sorteio dos grupos da Copa da Paz ? competição que o São Paulo disputará em julho. A saída de Oswaldo deve ser apenas a primeira de uma série de mudanças no clube. Quatro ou cinco diretores deverão ser trocados por Portugal Gouvêa, entre eles o de futebol (Carlos Augusto de Barros e Silva, que seria substituído por Ivan Natel, filho do ex-governador Laudo Natel), o de marketing (Édson Lapola) e o de comunição (Luiz Celso Piratininga). Segundo o vice-presidente Márcio Aranha ? que sempre criticou o trabalho do treinador ?, Oswaldo foi demitido por ter perdido o controle sobre o grupo de jogadores. ?O elenco está dividido, o clima entre os jogadores está muito ruim. Além disso, o Oswaldo não tinha mais clima com a torcida nem com os conselheiros. A decisão de demiti-lo deveria ter sido tomada há mais tempo.? O contrato do treinador terminaria dia 30 de junho e poucos acreditavam que seria renovado, mas o presidente Marcelo Portugal Gouvêa repetia a cada má atuação do time que não havia a menor possibilidade de Oswaldo ser demitido. O técnico ficou pouco menos de um ano no clube. Ele dirigiu o time em 58 partidas, com 32 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Oswaldo ganhou a primeira competição que disputou, o inexpressivo ?SuperPaulistão? que a Federação Paulista de Futebol inventou no ano passado. No Campeonato Brasileiro, o time teve um início irregular e logo a torcida começou a pedir sua cabeça. O vice-presidente Márcio Aranha não perdia chance para sugerir sua saída. Mas o time reagiu e, com uma seqüência de vitórias, fechou a fase de classificação na liderança. Só que o inferno voltou logo, com a eliminação diante do Santos nas quartas-de-final. Oswaldo já começou o ano na corda bamba. Sua situação se agravou com a derrota para o Corinthians na final do Campeonato Paulista. O desempenho irregular da equipe tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil ajudaram a aumentar a pressão feita pelos torcedores, que chegaram a pedir sua demissão mesmo num dia em que o time goleou o Gama no Morumbi por 5 a 1. Naquele dia, o treinador desceu para o vestiário antes que o jogo terminasse, irritado com as vaias e ofensas.