Oswaldo não é mais técnico do Santos Oswaldo de Oliveira não resistiu à pressão e não é mais o técnico do Santos. A demissão foi decidida na madrugada desta segunda-feira, após o empate com o América, que deixou o time santista longe do título paulista. Tite, que deixou o Corinthians recentemente, e Levir Culpi, atualmente no Cruzeiro, são os favoritos para assumir o cargo. "O Oswaldo entendeu perfeitamente a situação. Já estamos fazendo contatos e o nome do novo técnico pode ser anunciado ainda nesta segunda-feira", revelou o gerente de futebol do Santos, Luiz Henrique de Menezes, em entrevista ao programa Redação SporTV. Menezes não quis adiantar o treinador preferido da diretoria santista, mas descartou a contratação de Paulo Autuori, que dirige a seleção peruana e teve seu nome comentado na Vila Belmiro. Mas o dirigente explicou que na quarta-feira, quando o Santos enfrenta o Santo André, fora de casa, pelo Campeonato Paulista, o time será comandado por Serginho Chulapa, que era auxiliar-técnico de Oswaldo de Oliveira. Pouco tempo - Oswaldo de Oliveira assumiu o comando do Santos no começo do ano. Ele foi o escolhido para substituir Vanderlei Luxemburgo, que havia conduzido a equipe ao título brasileiro em 2004 mas deixou a Vila Belmiro para ser técnico do Real Madrid. Nesse curto período de trabalho, Oswaldo de Oliveira comandou o Santos em 16 partidas, com 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Deixa o time em segundo lugar no Campeonato Paulista, mas longe do líder São Paulo, e na terceira posição do grupo 2 da Copa Libertadores - fora da zona de classificação. Junto com ele, deixam o clube o auxiliar-técnico Waldemar de Oliveira e o preparador físico Eduardo Fontes.