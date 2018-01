Oswaldo não muda time e elogia Adriano O técnico Oswaldo de Oliveira confirmou hoje, em Florianópolis, que manterá o mesmo time que derrotou o Figueirense por 2 a 0, quarta-feira, para o jogo diante do Criciúma, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador são-paulino enalteceu a disposição da equipe, com ênfase ao comportamento do volante Adriano, segundo ele, um jogador que "destruiu" bem as iniciativas do adversário no jogo da Copa do Brasil. Em relação a estréia do meia Souza, o técnico destacou que o jogador foi bem, mas ainda precisa de mais adaptação às características técnicas que quer do time. "Se o time repetir a disposição apresentada diante do Figueirense, dificilmente será derrotado. O São Paulo é uma equipe formada por jogadores de qualidade que farão a diferença nas próximas partidas", comentou Oswaldo. Tranqüilo, ele disse acreditar que a vitória veio numa boa hora e que somente o trabalho em equipe servirá como resposta à ameaça de crise pela, até então, falta de vitórias da equipe. Júlio Batista reforçou o entendimento do técnico e foi além, salientando que a vitória diante do Figueirense aliviou sensivelmente o "peso nas costas" que o time carregava. "Estávamos precisando de um pouco mais de tranqüilidade. Esta passagem por Santa Catarina está sendo muito importante. Tenho a certeza de quanto mais tranquilidade a gente conseguir, melhores serão os resultados. Nossa tendência é crescer cada vez mais tecnicamente", comentou o segundo volante do São Paulo, com seus 21 anos. O jogador acrescentou ainda que mais uma vitória em território catarinense, representará a volta definitva do sossego necessário e normalidade do time. Desde a última terça-feira, na Capital catarinense, o São Paulo segue amanhã à tarde para o Sul do Estado, onde concentra-se para o jogo com o Criciúma. Hoje à tarde, os jogadores participaram de um trabalho de relaxamento nas piscinas do vestiário do estádio da Resssacada, que pertence ao Avaí. Os laterais Gabriel e Jorginho Paulista fizeram um trabalho especial na academia de musculação do nadador Fernando Scherer, o "Xuxa" em um shopping da cidade. Já o atacante Luís Fabiano se manteve em tratamento para aliviar dores na região do músculo adutor da coxa esquerda. Amanhã cedo a equipe treina no CT do Cambirela, do Figueirense, distante 20 quilômetros do centro da cidade.