Oswaldo não quer jogadores abatidos O principal problema a ser administrado pelo técnico do Flamengo, Oswaldo de Oliveira, nas próximas partidas do Campeonato Brasileiro, é o abatimento dos jogadores. Apesar de ser muito pequena a hipótese de rebaixamento, o Rubro-Negro já não tem mais como ser campeão e o sonho de conquistar uma vaga para a Taça Libertadores da América de 2004 está bem distante. "Ninguém pode ficar abatido porque perdemos um jogo. Já é passado. Temos que lutar para conseguir melhorar nossa posição na tabela", afirmou Oswaldo, referindo-se à derrota para o Cruzeiro, na noite de quarta-feira, e buscando motivação para o clássico com o Vasco, domingo. "É sempre um jogo difícil e ambas as equipes vão fazer de tudo para mudar o atual quadro na competição."