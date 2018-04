Oswaldo não se preocupa com Dudu e Arouca pendurados

Palmeiras e São Paulo jogam neste domingo contra outras equipes, mas o clássico da próxima quarta-feira já agita os bastidores dos dois clubes. Os rivais, juntos, tem seis atletas pendurados com dois cartões amarelos e, se forem advertidos, não estarão em campo no Allianz Parque. No lado alviverde, Tobio, Arouca, Alan Patrick e Dudu. No Tricolor, Bruno e Ganso são os ameaçados, mas a preocupação maior é no Alviverde.

Arouca e Dudu devem atuar neste domingo, contra o São Bernardo. Tobio e Alan Patrick, machucados estão fora. Apesar da ameaçada de perder dois importantes titulares, o técnico Oswaldo de Oliveira nega que vá pedir maior atenção para a dupla ou que pretende poupá-los.

"Os dois vão jogar e não vou falar nada com eles, até porque, dependendo do jogador, isso pode interferir. Não vou instruir nada. Claro que eu não quero que eles sejam advertidos, mas se receberem, faz parte. Coisas do futebol", disse o treinador palmeirense.

No São Paulo, o técnico Muricy Ramalho resolveu poupar os titulares da partida contra o Marília, também no domingo, por isso, Bruno e Ganso não devem ir a campo. Por outro lado, o clube não deve contar com Alexandre Pato, que sofreu um entorse no tornozelo direito e dificilmente terá condições de atuar no clássico.