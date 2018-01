Oswaldo não vê favoritismo do S.Paulo Apesar da tradição distanciar as duas equipes, o técnico Oswaldo de Oliveira preferiu não falar de favoritismo na partida de quinta-feira, no Morumbi, pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista. O treinador justificou sua tese de forma simples. "Temos de respeitar o adversário, afinal fizeram campanha igual a nossa", completou o comandante são-paulino ressaltando que na fase de classificação as duas equipes somaram três vitórias, dois empates e uma derrota. Para ele, a única vantagem é a de jogar pelo empate em casa. O meia Ricardinho concordou com o técnico. "Quem vai muito na teoria acaba fora da competição. No futebol as pessoas têm mania de adivinhar as coisas", disse o jogador ao rebater o favoritismo. Ricardinho ressalta, no entanto, que as falhas apresentadas no domingo são inadmissíveis. "Depois de abrir vantagem por 2 a 0 a gente não pode deixar empatar em hipótese nenhuma." Para os problemas do empate por 2 a 2 no domingo não se repetirem, o meia acredita que a receita é muita atenção na marcação. A cautela do São Paulo também pode ser conseqüência da possibilidade mínima do meia Kaká atuar. O jogador está com uma contusão na coxa direita e, segundo Oswaldo, se não conseguir se recuperar será novamente substituído por Reinaldo. O técnico explicou a preferência pelo atacante e não pelos dois meias reservas, Júlio Baptista e Adriano. "O Adriano faz mais a função do Ricardinho. O Reinaldo é mais agressivo e consegue fazer o mesmo trabalho do Kaká", afirmou, lembrando da atuação de Reinaldo no Flamengo ao lado de Edílson e Roma. A ausência de Kaká obrigaria o meia Ricardinho a ser o destaque do time? O jogador diz que isso não é uma regra. "Não jogo para aparecer. Tenho de jogar para o meu time ganhar", disse o jogador. Segundo ele, conforme as circunstâncias do jogo, é possível que apoie menos para chamar a marcação e facilitar o trabalho de outros companheiros. Hoje o trabalho de Oswaldo de Oliveira foi prejudicado pela ausência de vários jogadores. Além de Kaká, Luís Fabiano também está contundido na coxa e foi poupado mas, segundo o médico José Sanches, deverá atuar quinta-feira. Outro que fez trabalho diferenciado foi o lateral Gustavo Nery, que ainda se recupera de um torcicolo.