Oswaldo nega contato com o Corinthians O técnico Oswaldo de Oliveira, um dos mais cotados para assumir o Corinthians, se for confirmada a demissão de Juninho Fonseca, negou hoje que tenha sido procurado pela diretoria do clube. "Não houve contato nenhum." Ele desconversou sobre uma eventual negociação com o Corinthians. "Não vou falar que quero nem que não quero trabalhar no clube", disse Oliveira, ressaltando que seria falta de ética e de respeito com Juninho falar agora numa possível transação. Oswaldo trabalhou em 2003 no São Paulo e, depois, no Flamengo. Pelo Corinthians, conquistou o Campeonato Mundial Interclubes, em 2000. O treinador passou os últimos meses com a família em casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. "Não fiz planos para 2004. O futebol é circunstancial."