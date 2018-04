Oswaldo nega pressão no Palmeiras por jejum em clássicos O técnico Oswaldo de Oliveira nega que esteja pressionado pela falta de vitórias do Palmeiras em clássicos em 2015. Neste ano, a equipe perdeu para o Corinthians, por 1 a 0, dentro do Allianz Parque e perdeu para o Santos, na Vila Belmiro. "Eu não tenho essa resposta (se o Palmeiras entrará pressionado pelo jejum em clássicos). Vamos constatar depois de 90 minutos. Essa é uma situação que tem sido repetida, como algumas outras estão sendo repetidas aqui. A pauta era o Valdivia, mas graças a Deus ele viajou. O Gabriel também. A bola da vez agora é o clássico", afirmou o treinador em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira.