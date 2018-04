Oswaldo pede atacante experiente e Barrios pode chegar

O atacante Lucas Barrios tenta conseguir sair de graça do Spartak Moscou para acertar com o Palmeiras. A diretoria do time paulista procura no mercado um jogador que se encaixa no perfil dele: experiente - 30 anos - e goleador. Entretanto, a missão não é das mais fáceis. O argentino naturalizado paraguaio tem ainda um ano e meio de vínculo com o time russo e a ideia dos europeus é negociá-lo em definitivo. Já existe até o preço para fechar negócio: 3 milhões de euros (cerca de R$ 10,2 milhões).

O valor é considerado elevado pelo Palmeiras, por isso, a ideia é esperar que o jogador consiga fazer um acordo com os dirigentes russos para antecipar sua rescisão de contrato ou que o Spartak aceite emprestá-lo novamente - na última temporada, ele defendeu o Montpellier, da França.

Após o empate sem gols com o ASA, quarta-feira, no Allianz Parque, pela terceira fase da Copa do Brasil, o técnico do Palmeiras, Oswaldo de Oliveira admitiu a necessidade de um reforço experiente para o ataque, pois acredita que Cristaldo e Leandro Pereira estão sentindo o momento ruim da equipe.

"Vejo boa capacidade neles, mas é claro que são jogadores jovens, que estão em formação. Se comparar com os jogadores da posição de outras grandes equipes, eles não têm a experiências que esses outros atletas têm e isso faz eles terem mais dificuldades para conviverem com a situação. Isso está pesando e a ideia é enriquecer com experiência nessa posição", explicou.

O Spartak pagou 7 milhões de euros por Barrios em 2013, mas ele não se firmou no time russo. O atacante de 30 anos apareceu com destaque em 2008, quando fez 37 gols em 38 jogos pelo chileno Colo Colo. Por isso, foi parar no Borussia Dortmund, na Alemanha, onde marcou 44 gols nas duas primeiras temporadas.

No terceiro ano no futebol alemão, não conseguiu jogar tão bem e acabou indo para o Guangzhou Evergrande, na China, onde ficou dois anos, por mais tempo na reserva. AÍ, foi parar no Spartak, na Rússia, onde mais uma vez decepcionou com apenas dois gols em 20 jogos. Barrios conseguiu recuperar o bom futebol no Montpellier, onde fez 11 gols no Campeonato Francês, sendo o artilheiro da equipe.

Além de Barrios, outros nomes que chegaram a ser especulados foram os de Guerrero, do Corinthians, e Luis Fabiano, do São Paulo. Enquanto não chega um centroavante experiente, Oswaldo define se mantém Cristaldo no time ou volta a apostar em Leandro Pereira. Gabriel Jesus, outra opção no setor, está com a seleção brasileira Sub-20 que vai disputar o Mundial da categoria.