Oswaldo prepara lista de reforços O técnico Oswaldo de Oliveira deve entregar até sexta-feira uma lista de possíveis reforços para o Fluminense. Ele quer a contratação de dois meias e um zagueiro para começar a montar o time para disputa do Torneio Rio-São Paulo. Mas, mesmo assim, a prioridade em 2002 será o trabalho com as categorias de base do clube. Nesta quinta-feira, o treinador deve formalizar a renovação do seu contrato com o Tricolor carioca.