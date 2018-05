Oswaldo promete apostar em Guilherme na rodada final do Brasileiro

Na partida que servirá para salvar o ano, o técnico Oswaldo de Oliveira vai contar com o meia Guilherme no Corinthians. O jogador é a esperança do time para contra o Cruzeiro, no próximo domingo, em Belo Horizonte, a classificação para a Copa Libertadores possa se concretizar depois de o empate em casa em 0 a 0 com o Atlético-PR, pelo Campeonato Campeonato Brasileiro, ter dificultado a situação.

Na última partida o Corinthians não depende mais só dos próprios resultados. O time terá que ganhar no Mineirão e torcer para tropeços dos dois concorrentes, Atlético-PR e Botafogo, que enfrentam, respectivamente, o Flamengo, em Curitiba, e o Grêmio, em Porto Alegre. "O Guilherme está melhorando e reconquistando a confiança. É bem provável que comece o jogo. Acho que estará apto para nos ajudar" afirmou.

O meia sentiu dores na coxa direita na derrota para o São Paulo, no dia 5, e não voltou mais a jogar. Após ter ficado no banco de reservas contra o Atlético-PR, Guilherme deixou o estádio insatisfeito. "Quem sabe melhor as condições do jogador sou eu e minha comissão técnica. Sempre procurei ser muito criterioso. Confio que ainda podemos conquistar essa vaga", explicou.

O Corinthians vai encerrar o ano sem conquistar títulos e, por isso, a classificação para a Libertadores seria importante para as finanças e o planejamento para 2017. O técnico prometeu que durante a semana vai corrigir os erros de finalização que custaram o empate no sábado e garantiu que vai trabalhar pensando somente no Cruzeiro, e sem se preocupar com os demais adversários.

"Já conversei com os jogadores. A ideia é todo mundo continuar otimista. Se vencermos e um dos dois empatarem, passamos à frente. Nossa chance vai até o último apito", disse. "Ainda temos chance de conseguir o nosso objetivo", disse o lateral-direito Fagner.