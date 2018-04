Oswaldo promete dar chance para Nathan na defesa do Palmeiras

O zagueiro Nathan terminou o ano passado como um dos destaques do Palmeiras, apesar do ano ruim da equipe, mas começou 2015 em baixa. Embora tenha sido inscrito no Campeonato Paulista, o jogador ainda é o único de linha que não atuou na disputa do estadual e o técnico Oswaldo de Oliveira explica que prefere utilizar outras opções.

"Temos um grupo e uns 70 jogos no ano. O Nathan foi utilizado na seleção e temos outros jogadores na posição. Estou trabalhando para a equipe e não para um jogador. É com esse pensamento que pretendo ter, sejá lá quem for", disse o comandante palmeirense.

De fato, a convocação para a seleção brasileira sub-20 foi prejudicial para o jogador. Além de não ter tido grande destaque na competição, ainda perdeu a pré-temporada com os companheiros e quando chegou, viu os concorrentes da zaga em estágio mais avançado.

Hoje, Nathan está atrás de Tobio, Vitor Hugo, Victor Ramos e Jackson na disputa por uma vaga no time. Um outro caminho, mas que também é difícil é atuar como volante.

A expectativa é que o Palmeiras consiga garantir a classificação nas próximas rodadas e, assim, Oswaldo pode aproveitar para dar mais oportunidades aos atletas que atuaram pouco, entre eles, Nathan.