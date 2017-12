Oswaldo promove novas mudanças no time O técnico Oswaldo de Oliveira fez novas mudanças no treinamento deste sábado para enfrentar a Ponte Preta, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ele resolveu mexer em todos os setores. O jovem Coelho, destaque da última partida com dois gols marcados, será mantido na lateral-direita. Rogério, até então titular da posição, será deslocado para o meio-campo a fim de contribuir para melhorar o passe, ao lado da dupla de volantes Rincón e Fabrício. Fabinho acabou preterido. O ataque também terá um trio. O improdutivo Régis, que já ostenta o título de mais perseguido pela torcida, dá lugar ao prata-da-casa Wilson, autor do segundo gol frente ao Juventus, que atuará ao lado de Gil e Édson Araújo.