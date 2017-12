Oswaldo quer atenção redobrada no Fla Atenção redobrada no Fla-Flu de domingo. É a ordem do técnico Oswaldo de Oliveira para evitar que o Fluminense reaja no Campeonato Brasileiro exatamente no clássico mais badalado do futebol do País. Pela competição, o Tricolor não vence há nove partidas. Nos encontros com os jogadores do Flamengo, o treinador tem alertado sobre a "sede" de vitória do próximo adversário. "Qualquer erro pode ser fatal na partida", comentou o goleiro Júlio César. Hoje, a comissão técnica do Flamengo vai acompanhar e gravar em vídeo o jogo Fluminense x Corinthians, pela Copa Sul-Americana. A fita será exibida amanhã para a equipe rubro-negra. O clube saldou a dívida com a Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) e o fornecimento de água foi restabelecido.