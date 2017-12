Oswaldo quer manter o elenco do Flu O clube fez uma festa nesta sexta-feira para anunciar oficialmente a permanência do técnico Oswaldo de Oliveira. O treinador disse ter ficado feliz com a renovação e afirmou que agora o principal desafio será a manutenção do elenco para a temporada de 2002. "Ficar, principalmente no ano em que o clube vai comemorar seu centenário, muito me orgulha", disse Oswaldo. "A continuidade do trabalho será nossa principal arma para tentar superar a performance de 2001."