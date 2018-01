Oswaldo reage e critica dirigente O técnico Oswaldo de Oliveira resolveu reagir às críticas que vem sofrendo de Márcio Aranha, vice-presidente do São Paulo. E o fez de forma dura, mostrando também muita mágoa e, como de costume mesmo em dias de vitória, um certo desencanto com as coisas que cercam o futebol. "Eu não vou servir de banquinho para ninguém. Antes de me criticar, ninguém falava dele. Ninguém o conhecia", disse o técnico, sem referir-se um momento sequer ao nome de Márcio Aranha. Oswaldo continuou na descaracterização do cartola. "Nunca vi essa pessoa, nunca falei com ele. Não sei a cor dos olhos e dos cabelos dele. Só sei que está fazendo muito mal ao São Paulo. Não faz mal a mim, atrapalha o time. E atrapalha muito." Depois, ele lembrou de grandes técnicos como Telê e Parreira, que também sofreram críticas, e pediu que se mudasse de assunto. "Sei que isso causa polêmica, mas é necessário que a gente cresça, fale de outros assuntos. Temos de avançar e deixar essas pessoas de lado." Ao mudar de assunto, Oswaldo não conseguiu explicações originais para a derrota do São Paulo. Falou, como tantos outros, que hoje já não há diferenças grandes no futebol. Citou o Egito, campeão do torneio Sub-23 do Catar, e a Turquia, terceiro lugar na Copa. E garantiu que não há uma certeza de vitória contra o Juventus, na quinta-feira. "Certeza de vitória só no basquete. Os Estados Unidos sempre vão ganhar da Jamaica, mas não dá para dizer que o São Paulo sempre vai ganhar do Juventus", disse o treinador, antes de confessar que conhece muito pouco do adversário de quinta-feira, às 20h30. "Sei que jogam no 3-5-2 e vou ter outras informações com uma pessoa nossa que assistiu ao jogo deles contra Portuguesa Santista." Além da irritação de Oswaldo com Márcio Aranha, pouca coisa no treino desta segunda-feira indicava que o São Paulo havia perdido na estréia no Campeonato Paulista. Como sempre, houve uma reunião entre técnico e jogadores - 30 minutos - antes do treino e mais uma vez poucos conseguiam explicações mais elaboradas. Ricardinho argumentou que o time foi muito bem marcado e que não soube conseguir a movimentação correta para superar as adversidades. Não conseguiu explicar como o São Paulo não consegue vencer com raça quando a técnica falha. "Essa pergunta é muito boa, muito inteligente, mas não sei como posso responder a ela." Ricardinho preferiu, como Kaká, apontar o favoritismo dado ao time como um dos problemas. "Não existe time favorito. Ficam falando que a gente é favorito e isso atrapalha. Se o time ganha, não fez mais do que a obrigação. Se perde, foi o favorito que perdeu e a torcida se revolta". Kaká foi mais direto. "O Santos é o campeão. O Santos é o favorito", afirmou. O jogador aproveitou também para diminuir a importância de sua volta ao time. "O São Paulo perdeu muitos jogos quando eu estava em campo. Vou entrar em campo e lutar, como sempre, mas não sou o salvador da Pátria do São Paulo." Kaká está escalado para o jogo contra o Juventus. "Vai entrar e me ajudar bastante. O Júlio Baptista e o Júlio Santos também vão me ajudar, mas no banco ao meu lado", diz Oswaldo.