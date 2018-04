Rafael Marques treina no ataque do Palmeiras antes do clássico

Após a derrota para o Goiás na ultima rodada do Brasileirão e o empate sem gols com o ASA pela Copa do Brasil, no meio de semana, o Palmeiras teve uma semana de preparação tensa para enfrentar o Corinthians, neste domingo, no Itaquerão, pela quarta rodada do Brasileirão. A equipe encerrou na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, a preparação para pegar o arquirrival neste domingo. Após o treino, o técnico Oswaldo de Oliveira divulgou a lista de relacionados com 23 nomes.

A boa surpresa para o pressionado técnico palmeirense foi o retorno do atacante Rafael Marques, recuperado de uma forte gripe. O camisa 19, que foi desfalque da equipe contra o Goiás e contra o ASA, treinou bem e animou o treinador. Em 2015, o jogador já soma 19 jogos, com sete gols marcados.

Apesar do retorno do atacante, Oswaldo ainda precisa armar o time sem vários atletas. Os desfalques do Palmeiras para o confronto são Victor Ramos (em recuperação de uma fascite plantar chegou a correr em torno do campo neste sábado), João Pedro (seleção brasileira Sub-20), Allione (joelho direito), Robinho (em recuperação de uma lesão na coxa direita), Dudu (suspenso), Mouche (recondicionamento físico) e Gabriel Jesus (seleção Sub-20).

Na última atividade antes do clássico de domingo, o treinador Oswaldo de Oliveira esboçou o provável time para a partida e ensaiou jogadas, movimentações, bolas aéreas, entre outras coisas. Na parte final do treino, os atletas aprimoraram faltas e pênaltis.

Confira a lista dos 23 convocados para o clássico:

Goleiros: Fernando Prass, Aranha e Jailson;

Laterais: Lucas, Egídio, Zé Roberto, Ayrton e João Paulo;

Zagueiros: Jackson, Vitor Hugo, Tobio e Wellington;

Volantes: Gabriel, Arouca e Amaral;

Meias: Valdivia, Cleiton Xavier e Alan Patrick;

Atacantes: Kelvin, Rafael Marques, Leandro Pereira, Cristaldo e Leandro.