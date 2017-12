Oswaldo reclama da pré-temporada Nem mesmo Oswaldo de Oliveira sabe explicar por que o Fluminense caiu tanto de produção em relação ao Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas o treinador, criticado pela torcida, acredita que a má campanha no Rio-São Paulo não está condicionada apenas ao desempenho dos jogadores que comanda. Em entrevista ao JT, ele tenta justificar a razão desse problema e fala do jogo com o Palmeiras, que acontece neste domingo, no Palestra Itália. Leia mais no Jornal da Tarde