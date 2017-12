Oswaldo renova contrato com Flu O técnico Oswaldo de Oliveira vai permanecer no Fluminense. O treinador renovou seu contrato com o clube carioca nesta segunda-feira e não vai mais se transferir para o Corinthians, que tem interesse em seu trabalho. Oliveira era o mais indicado para o lugar de Vanderlei Luxemburgo, demitido pelo vice-presidente Antonio Roque Citadini. O valor da renovação não foi divulgado.