Oswaldo só tem problemas no Flu O técnico Oswaldo de Oliveira teve problemas nesta sexta-feira para orientar o treino do Fluminense. Alguns jogadores, como o volante Fabinho e o zagueiro César, e membros da comissão técnica, como o preparador-físico Alexandre Mendes e o médico Luís Gallo, passaram mal por causa de algo que comeram em Belém. Além disso, o lateral-esquerdo Paulo César, o lateral-direito Flávio, o atacante Magno Alves e o meia Fernando Diniz não participaram do treino por causa de dores musculares. Com isso, o treinador só irá definir a equipe no treino deste sábado.