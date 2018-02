Oswaldo sob pressão em Brasília Mais pressionado do que nunca, desde que assumiu o cargo de técnico do São Paulo, Oswaldo de Oliveira voltará hoje a Brasília, onde seu time enfrentará o Gama, às 21h40, pela Copa do Brasil. Um lugar que não lhe traz boas lembranças: ano passado, o treinador foi demitido do Fluminense depois da eliminação diante do Brasiliense, na mesma competição. Como se não fosse suficiente estarem os jogadores abalados com a perda do título paulista, a equipe não terá titulares importantes: Kaká, Rogério Ceni, Leonardo, Maldonado e Itamar. Leia mais no Jornal da Tarde