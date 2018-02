Oswaldo tem 3 dúvidas no São Paulo O São Paulo corre o risco de ficar sem três titulares no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, domingo, contra o Corinthians. O meia Kaká, o lateral-direito Leonardo e o ?zagueiro? Gustavo Nery estão com problemas físicos e ainda são dúvida para o técnico Oswaldo de Oliveira. O caso mais simples parece ser o de Kaká, apesar dele ter sido poupado do treino desta sexta-feira. Com dores musculares, o principal jogador do São Paulo fez apenas fisioterapia. Mas Oswaldo de Oliveira garantiu na quinta-feira que Kaká jogará a decisão no Morumbi. O lateral-direito Leonardo ainda está se recuperando de uma lesão no púbis. Apesar dele ter treinado nesta sexta-feira, sua escalação não foi confirmada por Oswaldo de Oliveira. Seu substituto já está de prontidão: é Gabriel. A novidade do dia foi Gustavo Nery, que está com um forte torcicolo. Por conta disso, o lateral que seria improvisado como zagueiro corre o risco de não jogar domingo. Caso ele não tenha condições, um zagueiro legítimo, Júlio Santos, irá entrar no time titular.