Oswaldo tem uma dúvida no Santos O Santos precisa vencer o Danúbio, do Uruguai, na quinta-feira, em sua segunda partida pela Libertadores e, para isso, Oswaldo de Oliveira quer a equipe atacando o tempo todo. Com Robinho e Léo poupados no treino desta terça-feira, mas confirmados para o jogo, a única dúvida do treinador é se escala mais uma vez a equipe com três atacantes - Robinho, Deivid e Basílio - ou saca este último para a entrada do meia-atacante Fábio Baiano. Com qualquer das formações, o Santos não mudará muito, na opinião de Oswaldo de Oliveira: "Vamos jogar procurando a vitória e quando jogam Basílio, Deivid e Robinho, eles têm também uma postura defensiva. Se não jogar um dos três, quem entrar terá também as posturas ofensiva e defensiva". Oswaldo assistiu a um tempo da vitória do Danúbio sobre a LDU por 3 a 0 e nesta terça-feira começou a conversar com os jogadores a respeito do adversário. Aos jornalistas, comentou que "é uma equipe muito boa, que tem característica muito própria de jogar, que tem dois atacantes e um meia muito bons, é muito forte na defesa, que se compacta rapidamente". Por conta desse diagnóstico, entende que o Santos terá muito trabalho nesse confronto. O fato de o jogo ser disputado às 19h15, um horário que o torcedor brasileiro não está acostumado, não deverá prejudicar o espetáculo, na opinião de Oswaldo de Oliveira: "o Santos precisa dessa vitória aqui e tenho certeza de nosso torcedor vai lotar a Vila Belmiro e nos ajudar a vencer esse jogo". Por outro lado, a derrota em La Paz para o Bolívar vai aumentar a pressão da torcida pela vitória. "Ela vai pressionar e nós temos de estar preparados para isso, não há como fugir". No treino desta terça, ele ensaiou a forma de furar o bloqueio do Danúbio, um time que joga no contra-ataque. Oswaldo quer seu time matando esse tipo de jogada e saindo rapidamente também em contra-ataque para surpreender o adversário. "Nosso treinamento de 50 minutos foi só disso e nos preparamos para vencer esse bloqueio".