Oswaldo tenta conter euforia no Flamengo Conter a euforia da equipe após a goleada por 6 a 0 sobre o Bahia. Esta é a principal tarefa do técnico Oswaldo de Oliveira para tentar ver o Flamengo alcançar outra vitória no Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Couto Pereira. O treinador teve pelo menos duas conversas longas com os atletas desde o feito contra o Bahia, na noite de quinta-feira. Pediu concentração e humildade. "Demos uma bela arrancada no início do returno do Brasileiro. Mas não ganhamos nada", disse Oswaldo. Para o treinador, a prioridade agora é devolver ao grupo rubro-negro confiança e otimismo. "Toda equipe falha, comete equívocos e o Flamengo tem de saber lidar com os próprios erros para saber corrigi-los e seguir em frente", prosseguiu o técnico. Ele não ficou preocupado ao ser lembrado das duas outras partidas do time no Paraná este ano: foi goleado em ambas as vezes - 4 a 1 para o Atlético e 6 a 2 no confronto com o Paraná. "Isso não quer dizer que vamos ser derrotados novamente. Não posso me guiar por isso." Oswaldo de Oliveira não vai poder contar com o meia Fábio Baiano, que sofreu contusão na partida contra o Bahia. Ele será substituído por Jonathas. No ataque, o treinador deixaria para definir mais próximo do jogo qual seria o companheiro de Edílson. Fernando Baiano vai ficar no banco de reservas. A vaga está sendo disputada por Zé Carlos, que goza da preferência do técnico, e Jean, cujas últimas atuações ganharam elogios do técnico.