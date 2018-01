Oswaldo testa Giovanni Augusto na lateral do Corinthians

Problemas médicos fizeram com que o técnico do Corinthians, Oswaldo de Oliveira, tivesse dificuldades para comandar um treino tático nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava. A principal novidade foi a presença do meia Giovanni Augusto como lateral-direito, já que Fagner e Léo Príncipe estavam fora de combate.

Fagner se recupera de uma inflamação ocular enquanto Léo Príncipe está com amigdalite. O zagueiro Vilson fez apenas aquecimento no gramado e também não participou da atividade. Oswaldo ensaiou o time titular com Walter; Giovanni Augusto, Pedro Henrique, Balbuena e Uendel; Cristian, Romero, Camacho, Rodriguinho e Marlone; Guilherme.

Durante a atividade, o treinador pediu para que os reservas pressionassem a saída de bola dos titulares para que eles conseguissem tocar a bola mesmo sob pressão. Oswaldo espera que o time do Cruzeiro vá a campo com uma postura bem ofensiva.

O jogo com o Cruzeiro será neste domingo, às 17h, no Mineirão, em jogo que está sendo encarado como uma decisão pelo Corinthians, que ainda briga por uma vaga para a Libertadores do ano que vem.