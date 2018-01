Oswaldo treina ataque de olho no Mogi O técnico Oswaldo de Oliveira quer o Santos sem pressa para atacar seus adversários. No coletivo desta terça-feira, o treinador pediu para que o time titular tocasse a bola de pé em pé, rodando pela laterais até encontrar o momento certo de dar o bote. Funcionou muito bem no trabalho tático, sobretudo porque era o meia Ricardinho quem fazia o passe final para as penetrações dos atacantes. Oswaldo tentou convencer seus jogadores que futebol tem muito a ver com jogo de xadrez, em que cada mudança de peça (movimentação dos atletas) serve sobretudo para abrir espaço para a cartada fina, o xeque-mate (ou gol). Ele chegou a usar a palavra xadrez algumas vezes em campo, arrancando desconfiança dos hóspedes do hotel onde a delegação está em Atibaia. Os jogadores o ouviram atento. "Temos de ser mais inteligentes que o rival. Fazer o toque no momento certo e com passes precisos. Quando uma peça se movimenta, ela abre espaço para outras", comentou, enquanto ensinava o que quer do time. Só é possível treinar o Santos dessa maneira porque a equipe tem no passe um de seus melhores fundamentos, sobretudo quando a bola sai dos pés de Ricardinho. Foi ele quem comandou o coletivo nesta terça-feira dos titulares. Em determinados momentos, ele até recuou para confundir a marcação. Oswaldo quer ainda, já contra o Mogi Mirim, quinta-feira, que os atacantes Deivid e Robinho se movimentem o tempo todo, até mesmo para fora da área. A idéia é fazer com que Fábio Baiano e Elano apareçam na cara do gols. Ovada - O goleiro colombiano Henao ficará no banco de reservas contra o Mogi. Sua documentação já foi regularizada na Federação Paulista. No treino desta terça-feira, o reforço santista mostrou muita disposição. Ele fez boas defesas nos fundamentos dos atacantes e ainda mostrou que tem um forte aliado: a sorte. As bolas que não defendia, batiam na trave, sobretudo nos arremates de Robinho, que nesta terça-feira completou 21 anos e não escapou da "ovada" dos companheiros. Para a partida desta quinta-feira, o lateral Léo ainda não foi confirmado. Ele não treinou nesta terça-feira com o elenco. Deu algumas voltas ao redor do campo e trabalhou na sala de musculação. Oswaldo ainda não tem confirmação dos médicos do clube para escalá-lo. No coletivo, a posição foi ocupada por Giba, que disputou a Copa São Paulo e está sendo aproveitado no time principal.