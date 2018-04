Oswaldo treina jogadas ensaiadas antes de definir o Palmeiras

O técnico Oswaldo de Oliveira comandou na manhã deste sábado o último treino do Palmeiras antes de a equipe encarar o São Bernardo, neste domingo, a partir das 19h30, no estádio Primeiro de Maio. O treinador aproveitou o compromisso para conversar com os jogadores e acertar a estratégia para o duelo contra o time do ABC válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

No treino deste sábado, Oswaldo priorizou lances de bola parada e treinou várias jogadas ensaiadas com poder ofensivo, além de táticas defensivas. O time titular do coletivo foi formado por: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Rafael Marques, Robinho e Dudu; Cristaldo.

Na equipe reserva, Oswaldo mandou ao coleitvo o seguinte time: Aranha; João Pedro, Nathan, Jackson e João Paulo; Renato, Victor Luis, Maikon Leite, Ryder e Gabriel Jesus; Leandro Pereira.

Enquanto o treino era acompanhado por Oswaldo, o preparador físico Thiago Santi, em outro campo, comandou atividades físicas e rápidos trabalhos com bola. Entre os atletas escolhidos para este trabalho estavam Valdivia, o lateral Ayrton, o zagueiro Wellington, o volante Andrei Girotto e os meias Alan Patrick e Julen. Poupados da partida contra o São Bernardo, os argentinos Allione e Tobio permaneceram na sala de musculação do clube.

Depois do coletivo, alguns jogadores ensaiaram cobranças de falta. Os melhores desempenhos foram de Robinho, Dudu e Zé Roberto, assim como os volantes Arouca e Gabriel, que treinaram chutes de média distância.

Confira a lista de relacionados para o jogo contra o São Bernardo:

Goleiros: Fernando Prass e Aranha

Zagueiros: Jackson, Vitor Hugo e Victor Ramos

Laterais: Lucas, João Paulo e Zé Roberto

Volantes: Gabriel, Arouca e Renato

Meias: Robinho e Ryder

Atacantes: Leandro Pereira, Rafael Marques, Dudu, Cristaldo e Gabriel Jesus