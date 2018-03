Oswaldo vai testar Rincón na meia O técnico Oswaldo de Oliveira, do Corinthians, vai testar Rincón na meia. O colombiano de 37 anos começou a carreira jogando como armador e vai voltar a treinar nessa posição antes de ter a sua escalação confirmada nessa função. A idade avançada do jogador e o forte calor que costuma fazer em Rio Preto, onde o time joga domingo contra o América, pelo Campeonato Paulista, são os riscos que ameaçam o aproveitamento de Rincón como armador. "A idade eu não sei, porque os seus testes físicos estão entre os melhores do elenco", observa Oswaldo. "Mas ainda assim quero ver os treinamentos durante a semana".