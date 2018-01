Oswaldo vê cobrança com naturalidade O São Paulo venceu o Santo André por 4 a 2 e conquistou uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista, mas o resultado não foi suficiente para convencer a torcida, que não deixou de vaiar o time e principalmente o treinador nos momentos das substituições. Oswaldo já está resignado. "Isso acontece em todos os clubes, cada qual tem seu jeito particular. Não vai mudar", disse o treinador são-paulino, lembrando que o problema existe há décadas. Para ele, as reclamações da torcida só vão acabar quando o time conquistar um título. Enquanto isso não acontece, a solução, é tentar se concentrar no jogo e não pensar no que a torcida diz. Mas nem sempre isso é possível. Oswaldo confessou que nas ocasiões onde o banco de reservas fica próximo das arquibancadas fica difícil não ouvir nada. "Na maioria das vezes você pensa: Poxa! Que besteira este cara estava falando", confessa o técnico. Sobre o jogo passado, o técnico explicou as substituições de Itamar e Luís Fabiano, que desagradaram os torcedores. "O Itamar pediu para sair, disse que não dava mais, enquanto o Luís garantiu que podia agüentar mais um pouco", afirmou. Quanto ao restante do Paulista, o técnico ressaltou que a torcida deve observar que enquanto times como a Portuguesa Santista e o Santo André se prepararam especialmente para o estadual, o São Paulo está trabalhando para ter bom desempenho durante toda uma temporada e, por isso, o grupo não adquiriu nem a condição física e entrosamento ideais. "Isso não vai acabar nem que sejamos campeões paulistas", afirmou resignado o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Augusto Barros e Silva sobre as reclamações da torcida. Para o dirigente, o descontentamento do torcedor só vai acabar quando o time devolver a derrota para o São Raimundo e conseguir passar para a próxima fase da Copa do Brasil. No clube, não é segredo para ninguém que o objetivo para 2004 é voltar para a Taça Libertadores da América. Mas Oswaldo tem alguns motivos para otimismo. Além da boa fase de Itamar o médico José Sanches afirmo que o meia Kaká deve voltar aos treinos na segunda-feira. Além disso, a diretoria do São Paulo e o empresário do jogador Maldonado estão próximos de assinar a renovação do contrato do jogador, que termina dia 13 de março. AMIZADE - Nesta sexta-feira, no São Paulo, Jorginho Paulista confirmou a informação do atacante Tiago Gentil, do Palmeiras, de que um tem a imagem do outro tatuada no braço. Segundo o lateral são-paulino, trata-se de uma demonstração de amizade iniciada no Parque Antártica quando os dois jogadores tinham apenas 10 anos de idade.