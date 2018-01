Oswaldo volta a fechar treino do Flamengo antes do clássico

Oswaldo de Oliveira voltou a fechar o treino do Flamengo, nesta quinta-feira, às vésperas do clássico com o Vasco, domingo, no Maracanã. Após dar ênfase às jogadas aéreas na quarta, o treinador focou na parte tática nesta manhã, preocupado com a queda de rendimento na última rodada do Brasileirão, quando a equipe levou 4 a 1 do vice-líder Atlético-MG.

Oswaldo só liberou a presença da imprensa nos 15 minutos finais da atividade, quando os jogadores já deixavam o gramado. Junto do grupo estavam Emerson e Wallace, dando a entender que eles participaram da atividade com bola. A dupla concentra a maior expectativa da torcida para o clássico.

Atacante e zagueiro vêm fazendo trabalho especial desde o início da semana para estarem em condições de jogar no domingo. O retorno deles ao time deve ser definido no treino da tarde desta quinta e nas atividades desta sexta, quando a comissão técnica avaliará se eles apresentam as condições ideias para voltar à equipe.

O Flamengo trata o clássico como fundamental para se manter na briga por uma vaga no G4 do Brasileirão. "Precisamos vencer sempre, por ser o Flamengo e por estarmos na parte de cima da tabela. Estamos bem focados. Procuramos aprimorar nos treinos para sairmos bem nos jogos. É um clássico, e os detalhes fazem a diferença", afirma o meia-atacante Alan Patrick.

Ao perder para o Atlético-MG no fim de semana, o Flamengo deixou o G4 e caiu para o sexto lugar da tabela. Já o Vasco tenta manter sua sequência positiva na competição. Ao vencer o Sport, no domingo, deixou a última colocação, mas segue em situação delicada na zona de rebaixamento.