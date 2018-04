Otero volta aos treinos no Atlético-MG e aguarda regularização para estrear

O técnico Marcelo Oliveira comandou mais um treino do Atlético-MG visando o confronto diante do Santa Cruz, neste sábado, no Independência. Na atividade desta quarta-feira, a novidade ficou por conta da presença do meia venezuelano Rómulo Otero, que havia se ausentado na última terça.

Contratado na última janela para transferências, Otero ainda espera sua regularização para estrear. Na última terça, ele inclusive viajou para o Paraguai para tentar acelerar sua documentação. O meia depende da chegada de documentos para liberar seu visto trabalhista no Brasil.

Caso a situação burocrática seja regularizada nos próximos dias, Otero deve estrear diante do Santa Cruz. E pode até ser titular. Em casa, a tendência é que Marcelo Oliveira não repita o esquema com três volantes utilizado na vitória sobre o Palmeiras, e aí o venezuelano poderia entrar na vaga de Lucas Cândido.

Isso porque Cazares continua se recuperando de lesão, assim como o lateral Marcos Rocha. Recuperados, mas ainda em busca do ritmo ideal, Luan e Pratto devem começar novamente no banco de reservas.

Com tantos problemas, o Atlético-MG vai dando chances aos novatos. Maicosuel não se enquadra neste quesito por já ter passado pelo clube, mas retornou recentemente e já assumiu a condição de titular. Feliz com o momento e com a sequência no time, o jogador celebrou.

"Para mim, a adaptação está sendo boa, bem mais rápida do que eu esperava. Não só eu, mas todos. O Roberto (Chiari, fisiologista) fala para mim que está sendo muito rápido, pelo tempo que eles pediam e eu já estar jogando e evoluindo como estou evoluindo. Está bom, melhorando cada dia mais. A cada treino, a gente está vendo evolução e isso é importante", comentou.