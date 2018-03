Ótima fase de Griezmann impulsiona Atlético de Madrid para jogo decisivo com Barça

Antoine Griezmann está dando aos torcedores do Atlético de Madrid a esperança de que uma arrancada tardia para o título espanhol ainda é possível. O atacante francês vive o melhor momento possível pouco antes do jogo decisivo contra o líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona.

Griezmann vai entrar no jogo de domingo, no Camp Nou, impulsionado por duas excelentes performances nos últimos dois jogos pela liga nacional. Ele fez três gols contra o Sevilla no último domingo e marcou quatro gols contra Leganés na quarta-feira.

"Ele é extraordinário e mostrou isso muitas outras vezes", disse o técnico do Atlético, Diego Simeone disse. "Ele tem muito talento e faz a diferença. O time tem jogado bem para que possa ajudá-lo a atuar a esse nível".

Uma vitória do Atlético neste fim de semana poderia reduzir a liderança do Barcelona para um ponto quando faltarão 11 jogos para os times no Espanhol. A equipe está quatro pontos atrás do clube catalão, que visita o Las Palmas nesta quinta-feira para tentar recuperar a vantagem de sete pontos na liderança.

O Barcelona ficou a 11 pontos do Atlético há algumas semanas, mas o time de Simeone está em crescimento. Ganhou oito jogos consecutivos em todas as competições, incluindo seis no Campeonato Espanhol. A última derrota na liga foi no ano passado. "Estamos passando por um ótimo momento", disse Simeone. "Mas vamos para Barcelona sabendo que estaremos enfrentando a melhor equipe".

Outra performance brilhante de Griezmann seria útil para o Atlético. O francês marcou 12 gols nos últimos nove jogos em todas as competições. Com os seus gols na vitória por 4 a 0 sobre o Leganes na quarta-feira, ele chegou aos 15, superando Cristiano Ronaldo, e assumindo o quarto lugar na relação de artilheiros, atrás de Iago Aspas, com 16, Luis Suárez, com 20, e Lionel Messi, com 22 gols.

O brilho recente de Griezmann o deixou em boas condições com os torcedores do Atlético, que o criticaram após um início ruim de temporada. O francês ficou chateado com a situação e criticou publicamente os torcedores, levantando rumores de que poderia estar querendo sair do time. Houve informações de que ele recebeu muitas ofertas para sair do Atlético na janela de transferência mais recente, incluindo do Barcelona.

"Estou tentando fazer os torcedores felizes", disse, depois da partida contra o Leganes. "Talvez eu tenha cometido alguns erros (com a atitude em relação aos torcedores), mas eu não errei no campo. Agora estamos aproveitando esse bom momento juntos e espero que continue assim até o fim".

Simeone disse recentemente que os torcedores do Atlético devem fazer todo o possível para tentar manter Griezmann no clube o maior tempo possível. O francês foi ovacionado pela torcida no Estádio Wanda Metropolitano quando foi substituído no segundo tempo contra o Leganés.

Griezmann, que ainda não marcou no Camp Nou pelo Atlético, disse que não tem planos imediatos de sair. "Estou muito feliz aqui, e também é minha família, e no final, isso é a coisa mais importante. Ainda estou melhorando no futebol e ainda tenho muito a aprender com (Simeone) e meus colegas de equipe".