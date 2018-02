Otimista, Edmundo já pensa no clássico contra o São Paulo Após a vitória sobre o Marília, neste sábado, e com a proximidade da vaga para a semifinal do Campeonato Paulista, Edmundo fez uma previsão. ?Domingo que vem, vamos ter o São Paulo. Aí poderemos ter uma idéia se temos condições reais de enfrentar os melhores?, disse o atacante, referindo-se ao clássico da rodada do próximo fim de semana. Antes, na quinta-feira, o Palmeiras terá pela frente o América. Edmundo ficou otimista quanto ao futuro da equipe. ?É muito importante o time começar a jogar bem na reta final para poder entrar na disputa do título embalado.? Com a vitória, o Palmeiras foi a 28 pontos, e passou - ao menos provisoriamente - o São Caetano, que enfrenta o São Paulo neste domingo. O jogador só não gostou do desempenho da equipe nas finalizações. ?Criamos chances para construir um placar mais favorável, mas erramos muito.? Antes do jogo, Caio Júnior foi obrigado a liberar o lateral-esquerdo Leandro, que teve sua casa em Nova Iguaçu (RJ) assaltada. O garoto Valmir foi o titular.