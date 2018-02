Otimista, Noroeste desafia o São Bento de Rincón O Noroeste inicia sua caminhada no Campeonato Paulista nesta quarta-feira, às 20h30, recebendo o São Bento, na expectativa de repetir a excelente campanha do ano passado, quando chegou a liderar a competição, então disputada por pontos corridos, e terminou em quarto lugar, atrás apenas de Santos, São Paulo e Palmeiras. A meta do time bauruense é, no mínimo, ficar entre o quinto e o oitavo lugar na primeira fase e disputar o título do Interior, agora oficializado pela Federação Paulista de Futebol. O técnico Paulo Comelli não poderá contar com o meia Luciano Bebê. ?É um desfalque sério, porque o Bebê é muito experiente?, lembrou o comandante que está no clube desde 2006, e já treinou o rival. No São Bento, a novidade está fora de campo: é a estréia em jogos oficiais do técnico Freddy Rincón, o colombiano que como jogador brilhou com as camisas de Palmeiras, Corinthians e Santos, sem contar passagens pelo Napoli e pelo Real Madrid. Com dois títulos paulistas como jogador, 1994 no Palmeiras e 1999 no Corinthians, Rincón teve apenas uma experiência como técnico, no ano passado, no Iraty, do Paraná. Mas também está otimista: ?Nosso time será bastante competitivo?, promete. Rincón ainda tem algumas dúvidas - no gol, entre o veterano Maurício, que estava no Noroeste no ano passado, e Rafael disputam a vaga. No ataque, Davi e Washington têm a expectativa de ficar com uma vaga para jogar ao lado de Roberto Santos. Ficha técnica Noroeste x São Bento Noroeste - Fabiano; Éder, Fábio, Bonfim e Neílton; Deda, Hernani, Edno e Bruno Campos; Leandrinho e Vandinho. Técnico: Paulo Comelli. São Bento - Rafael; Rafael Baumgarten, Rogélio, Fábio Lima e Vânderson; Everton, Tiago Almeida, Ferdinando e Michel; Davi (Washington) e Roberto Santos. Técnico: Freddy Rincón. Árbitro - Alexsander da Rosa Lefeu. Horário - 20h30. Local - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP).