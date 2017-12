Otimista, Ricardinho prevê retorno rápido No primeiro dia de tratamento depois da artroscopia no joelho direito, Ricardinho se mostrava animado quanto a um possível retorno antes do fim do Campeonato Brasileiro. ?Já senti uma boa evolução depois da primeira sessão de fisioterapia. Ainda sinto um pouco de dor, mas o movimento do joelho melhorou bastante?, disse o meia, que não se dizia frustrado. ?Isso faz parte da profissão. Pode acontecer com qualquer um. Estou triste, mas vou me dedicar à fisioterapia para voltar o quanto antes.? O jogador chegou à sala de imprensa andando normalmente, sem a ajuda de muletas ou mancando. ?Talvez seja possível retornar antes do previsto - três a seis semanas. Se depender de mim, quero estar recuperado o quanto antes. Mas estou consciente de que isso tem de ser feito com critério. Não adianta eu tentar me recuperar de um dia para o outro. Não vai resolver nada se eu acelerar o processo.? Ricardinho contou que o incômodo no joelho apareceu depois do clássico contra o Santos. Um exame de ressonância magnética revelou que havia um desgaste normal do menisco e que uma cirurgia estava descartada. Porém, logo depois da partida contra o São Caetano, o meia reclamou de um inchaço no joelho e muita dor. Só então foi diagnosticado que necessitaria de uma cirurgia para a retirada de fragmentos do menisco. ?Incomodava e limitava os meus movimentos. Até que chegou um dia que não agüentava mais, não dava para treinar e para jogar. Mas isso não tem nenhuma relação com meus desempenhos nas partidas. Sempre entrei em campo com bastante segurança e tranqüilidade.? No São Paulo, Ricardinho já passou aproximadamente dois meses afastado se recuperando de uma contratura muscular na coxa esquerda. Alguns conselheiros diziam que o atleta estaria fazendo corpo mole por estar com seus vencimentos atrasados. Quando voltou, continuou sem fazer boas partidas e foi hostilizado pela torcida. Mas contra o São Caetano, foi apontado como um dos melhores e ganhou elogios. Sobre os problemas que enfrentou, o meia garante. ?O ano foi ótimo para mim. Estou com saúde. Lógico que poderia ter sido melhor, mas só porque o São Paulo não está lutando pelo título, não significa que o ano está perdido. O ano ainda não acabou e eu vou voltar antes do previsto para ajudar na classificação para a Libertadores. O São Paulo conviveu com problemas de suspensões, contusões e convocações o campeonato inteiro e, nem por isso, perdeu pontos.?